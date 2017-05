Trump by mal v Bielom dome prijať ruského ministra Lavrova

Na kombosnímke ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov a novozvolený prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal dnes v Bielom dome prijať ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na zdroje, ktoré majú prístup k uvedeným plánom v rámci americkej administratívy.Ak by sa schôdzka uskutočnila, išlo by o stretnutie na dosiaľ najvyššej úrovni medzi týmito dvoma krajinami od januárového nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta.Lavrov by mal do Bieleho domu zavítať po rokovaniach so svojím rezortným partnerom Rexom Tillersonom.Hlavnou témou Lavrovovej návštevy vo Washingtone by malo byť prerokovanie ruského plánu na stabilizáciu Sýrie po viac než šiestich rokoch občianskej vojny.Biely dom odmietol tieto informácie potvrdiť.