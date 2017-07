Trump by pozval Putina do Bieleho domu, sankcie ale nezruší

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Washington 14. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump by pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na návštevu Bieleho domu, avšak zatiaľ na to nenastal vhodný čas. Trump sa takto vyjadril vo štvrtok počas letu do Francúzska. Zároveň ubezpečil, že v súčasnosti nemá v úmysle zrušiť americké sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.Na novinársku otázku týkajúcu sa možného pozvania Putina na rokovania do Washingtonu Trump reagoval:Na ďalšiu otázku týkajúcu sa možného zrušenia existujúcich sankcií voči Rusku Trump odpovedal:povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.Neuviedol však, či podpíše legislatívu prijatú v júni americkým Senátom, ktorá by uvalila na Rusko nové sankcie v súvislosti politikou Moskvy na Ukrajine a v Sýrii. Senátori tak reagovali aj na podozrenia z ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb v USA.Trumpove vyjadrenia na palube Air Force One pôvodne zazneli len mimo záznam, avšak neskôr ich oficiálne zverejnil Biely dom.