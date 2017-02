Trump chce čo najskôr nové rokovania o NAFTA

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes znova zopakoval, že ho znepokojuje Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA). Preto by ju veľmi rád čo najskôr buď znova prerokoval alebo ju nahradil novou. Vyhlásil to na stretnutí so zákonodarcami zo Senátu a Snemovne reprezentantov, ktorých prijal v Oválnej pracovni.Trump uviedol, že rokovania povedie Wilbur Ross, ktorého si vybral na miesto amerického ministra obchodu. Dodal, že jeho tím tvrdo pracuje na návrhoch.Nový americký prezident už 23. januára, krátko po nástupe do úradu, podpísal dekrét o formálnom odstúpení USA od dohody o Transpacifickom obchodnom partnerstve (TPP) tak, ako to sľuboval v predvolebnej kampani. Ukončil roky úsilia predchádzajúcich amerických vlád o vytvorenie rozsiahlej zóny voľného obchodu v Severnej Amerike a ázijsko-tichomorskom regióne.Trump zároveň vyhlásil, že chce znova prerokovať aj dohodu NAFTA medzi USA a Kanadou a Mexikom, ktorá podľa neho ničí pracovné miesta v USA.