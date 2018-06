Trump chce nariadiť povinné odoberanie elektriny z uhoľných elektrární

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 1. júna (TASR) - Administratíva Donalda Trumpa zvažuje pre prevádzkovateľov rozvodných sietí novú povinnosť. Podľa agentúr Bloomberg a Reuters im chce nariadiť povinné odoberanie elektrickej energie z uhoľných a jadrových elektrární, aby zabránila ich zatvoreniu.Ministerstvo energetiky by na základe tohto plánu malo využiť svoje mimoriadne právomoci pre prípad núdze a prinútiť rozvodné podniky, aby kúpili energiu od uhoľných a jadrových elektrární.Zároveň by mali vytvoriť tzv. strategickú palivovú rezervu pre výrobu elektrickej energie.píše sa v 41-stranovej správe administratívy.Nápad vznikol po tom, čo federálne regulačné úrady odmietli návrh ministerstva energetiky z konca minulého roka na uvoľnenie dotácií pre jadrové a uhoľné elektrárne. Administratíva vtedy vyjadrila obavy, že odstavenie starých elektrární môže ohroziť zásobovanie USA elektrinou, keďže uhoľné a atómové elektrárne na rozdiel od solárnych, veterných a plynových dokážu uskladňovať palivá priamo vo svojom areáli.Ťažobný priemysel, výrobcovia obnoviteľných zdrojov a rozvodné podniky odmietli obavy, že zatvorenie uhoľných a atómových elektrární podkopáva energetickú bezpečnosť USA. Podľa nich sú totiž slnko, vietor aj zemný plyn rovnako spoľahlivé ako uhlie a atóm.Ak administratíva s týmto návrhom uspeje, pôjde o bezprecedentný zásah do energetických trhov a poslúži jej hlavnému cieľu: podporiť sektor jadrovej a uhoľnej energetiky, ktorá roky klesá pre konkurenciu zo strany solárnych, veterných a plynových elektrární.