Trump chce ponúknuť občianstvo asi 1,8 miliónu nelegálnych imigrantov

Washington 26. januára (TASR) - Biely dom načrtol vo štvrtok plán legislatívneho návrhu vedúceho k nadobudnutiu občianstva pre 1,8 milióna mladých ľudí, ktorí žijú v USA nelegálne. O pripravovanom návrhu, ktorý má byť kompletne zverejnený v pondelok, by mali budúci týždeň rokovať republikáni s demokratmi.Americký prezident Donald Trump výmenou za dohodu o ochrane mladých imigrantov pred deportáciami požaduje schválenie financovania múru na hraniciach s Mexikom. Na stavbu tohto múru pritom žiada 25 miliárd dolárov, informovala agentúra AP.Podrobnosti ohľadom pripravovaného návrhu prisťahovaleckej legislatívy vyšli na povrch podľa amerických médií po konferenčnom telefonickom rozhovore, ktorý v tejto súvislosti viedol hlavný politický poradca Bieleho domu Stephen Miller s republikánskymi kongresmanmi, uviedla spravodajská stanica BBC. Miller údajne pripravovaný návrh Trumpovej administratívy opísal ako. Návrh stanovuje cestu pre získanie občianstva pre zhruba 1,8 milióna nelegálnych imigrantov, a to v časovom rámci 10-12 rokov.Asi 700.000 z týchto prisťahovalcov predstavujú tzv. rojkovia (dreamers), ktorí sa dostali do USA nelegálne ešte ako deti a pred deportáciami ich chránil program DACA (Deferred Action for Children Arrivals) prijatý za éry Trumpovho predchodcu Baracka Obamu. Zvyšných 1,1 milióna sú prisťahovalci, ktorí sa síce o ochranu v rámci DACA neuchádzali, mali však na ňu nárok.Pripravovaný legislatívny návrh chce tiež obmedziť Trumpom kritizovanú tzv. reťazovú migráciu, ktorá umožňuje občanom USA získať víza pre svojich manželských partnerov i deti. Navrhuje tiež ukončenie programu tzv. vízovej lotérie, v rámci ktorej Spojené štáty každoročne udeľujú zhruba 50.000 náhodne vybraným ľuďom prisťahovalecké víza známe ako zelené karty.