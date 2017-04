Trump chce postaviť múr ešte počas prvého funkčného obdobia

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce postaviť múr na južných hraniciach USA s Mexikom ešte do konca svojho prvého funkčného obdobia. Podľa agentúry AP to povedal v utorok novinárom vo Washingtone.vyhlásil prezident s tým, že výstavba by sa mala začať užOdmietol pritom povedať, či by bol kvôli stavbe múru ochotný riskovať neprijatie nového rozpočtu a následný, teda úplné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií.Trumpovi spolupracovníci v ostatných dňoch varovali, že prezident by mohol vetovať návrh nového federálneho rozpočtu, ak by v ňom neboli vyčlenené prostriedky na stavbu múru na hraniciach s Mexikom.Nová pohraničná bariéra, ktorá má zabrániť nelegálnej migrácii do USA, je už od čias predvolebnej kampane jednou z hlavných Trumpových priorít. V predbežnom návrhu rozpočtu na tento a ďalší rok je na stavbu múru vyčlenených po 4,3 miliardy dolárov, s čím však nesúhlasia opoziční demokrati.Trump chce, aby náklady na stavbu múru zaplatilo Mexiko, podľa možností aj nepriamo, napríklad prostredníctvom nových colných poplatkov alebo zdanenia finančných prevodov Mexičanov žijúcich v USA.