Trump chce predložiť nové nariadenie o pravidlách imigrácie

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa kvôli súdnemu zablokovaniu nariadenia, ktorým sa obmedzuje vstup cestujúcich z vybraných siedmich moslimských krajín a prisťahovalcov do USA, neobráti na Najvyšší súd USA. Oznámil však, že má v úmysle predložiť "úplne nový text" nariadenia. Informovali o tom viaceré americké médiá.Pred novinármi na palube prezidentského špeciálu Air Force One Trump vyjadril ľútosť nad tým, že právne ťahanice okolo jeho nariadenia zaberajú toľko času, ale súčasne zopakoval, že "".Dodal, že nový výnos ohľadom imigrácie podpíše na budúci týždeň. Podľa neho nový dokument sa nebude veľmi líšiť od toho, ktorý tento týždeň zablokovali súdy.Napriek tomu, že Trump i vysokopostavení úradníci Bieleho domu deklarovali, že nová administratíva nechce spor vyhrocovať a neobráti sa na najvyšší súd, personálny šéf Bieleho domu Reince Priebus to podľa agentúry Reuters v noci nadnes pripustil ako jednu z možností." uviedol Priebus.Trump nariadením z 27. januára zakázal na 90 dní vstup do USA cestujúcim z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu a tiež na 120 dní pozastavil utečenecký program - výnimkou sú utečenci zo Sýrie, ktorým zakázal vstup na neurčitý čas. Trump obhajoval svoj krok bezpečnostnými dôvodmi.Trumpovo nariadenie minulý týždeň dočasne zablokoval federálny sudca v Seattli. Americká administratíva sa proti tomuto dočasnému zablokovaniu odvolala a kauzu riešil odvolací súd v San Franciscu.Vláda odvolací súd žiadala, aby platnosť Trumpovho cestovného nariadenia obnovil, a tvrdila, že prezident má právomoc rozhodnúť, kto môže vstúpiť alebo zostať na území USA.Súd v San Franciscu v noci na piatok rozhodol, že neobnoví platnosť Trumpovho nariadenia, ktorým dočasne zakázal vstup občanov siedmich prevažne moslimských krajín do USA a pozastavil program prijímania utečencov.