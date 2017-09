Trump chce ukončiť program DACA. Ten chráni mladých prisťahovalcov

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. septembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes oznámila, že postupne ukončí program, ktorého cieľom je chrániť pred vyhostením státisíce mladých prisťahovalcov, ktorí sa dostali do Spojených štátov nelegálne ako deti.Politiku známu pod skratkou DACA, ktorá vychádza z iniciatívy Trumpovho predchodcu Baracka Obamu, minister spravodlivosti Jeff Sessions označil zainformovala agentúra AP. Trumpova administratíva podľa neho vyzýva Kongres, aby našiel iný spôsob, ako ochrániť tých, ktorí by nemali byt deportovaní.Program DACA umožňoval takmer 800.000 mladým prisťahovalcom, pre ktorých sa v Spojených štátoch vžilo označenie rojkovia (dreamers), získať odklad vyhostenia a možnosť legálne v hostiteľskej krajine pracovať. Prezident Trump dnes už skôr naznačil prostredníctvom Twitteru, že konečné rozhodnutie o ich osude prenechá zákonodarcom.Podľa vyjadrenia ministra Sessionsa potrebujú Spojené štáty legálnu imigráciu, ktorá budea nemôžu prijímať každého, kto sa chce prisťahovať. Samotný Trump následne takisto obhajoval rozhodnutie ukončiť program DACA s tým, že nepôjde o jednoduché zrušenie, ale poskytnutie "vhodnej príležitosti" Kongresu, aby v danej veci konal.Bývalý prezident Obama pri riešení imigračnej problematiky tvrdil, že tzv. rojkovia by nemali byť vyhostení. Pre svoje názory však nemal dostatočnú podporu Kongresu, a tak sa v roku 2012 rozhodol tento problém vyriešiť prezidentským dekrétom. Trump proti tomuto nariadeniu ostro brojil a tvrdil, že ho spolu s inými Obamovými dekrétmi zruší.Trump v tejto súvislosti vyhlásil, žecitovala ho agentúra DPA.Prezident prisľúbil, že "problém DACA" vyriešiale zdôraznil, že sa tak musí stať prostredníctvom demokratického procesu a spôsobom, ktorý prinesie prospech americkým občanom.vyjadril sa Trump.