Trump:Clintonová ma v počte hlasov predbehla vďaka ilegálnym migrantom

Washington 24. januára (TASR) - Nový americký prezident Donald Trump sa domnieva, že ak by v novembrových prezidentských voľbách nebolo hlasovalo tri až päť miliónov imigrantov, ktorí žijú v Spojených štátoch nezákonne, bol by v počte odovzdaných hlasov svoju demokratickú súperku Hillary Clintonovú predstihol.Trump sa podľa jedného z demokratov, ktorý si neželal byť menovaný, takto vyjadril v pondelok večer na súkromnom stretnutí s lídrami Kongresu, pričom svoje tvrdenie nepodložil nijakými dôkazmi, píše agentúra AP.Nepriamo tento jeho výrok potvrdil aj vodca republikánskej väčšiny v Snemovni reprezentantov Kevin McCarthy, ktorý povedal, že kongresmani sa rozprávali oDoposiaľ neexistujú nijaké dôkazy o tom, že by počas novembrových volieb došlo k akémukoľvek falšovaniu či hakerským útokom, ktoré by ovplyvnili výsledky hlasovania. Trump celkovo zvíťazil s pohodlným náskokom hlasov voliteľov, Clintonovú však volilo takmer 2,9 milióna viac ľudí.Trump pritom už počas predvolebnej kampane svojim stúpencom tvrdil, že voľby budúv jeho neprospech. Po svojom víťazstve zase ešte koncom novembra povedal, že by bol vyhral aj v samotnom počte hlasov, keby sa do hlasovania neboli započítaliV približne rovnakom čase tiež tvrdil, že v štátoch Kalifornia, New Hampshire a Virgínia došlo, ktorým sa médiá nevenovali.