Trump čoskoro oznámi zrušenie jadrovej dohody s Iránom

Washington 6. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal už čoskoro oznámiť, že "decertifikuje", respektíve zruší americké odobrenie prelomovej medzinárodnej jadrovej dohody, v ktorej sa Irán pred dvoma rokmi zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie súvisiacich sankcií.Podľa správ viacerých amerických médií, ktoré sa odvolávajú na zdroje oboznámené so situáciou, by sa mal americký prezident takto vyjadriť už na budúci týždeň, a síce tesne pred termínom, na základe ktorého má vláda USA 15. októbra potvrdiť, či Irán plní podmienky stanovené v zmienenej dohode.Trump by mal údajne povedať, že dohoda, ktorú v roku 2015 uzavrelo s Iránom šesť svetových mocností nie je v národnom záujme USA. Denník Washington Post s odvolaním sa na nemenované zdroje dôverne oboznámené so situáciou, uviedol, že takéto rozhodnutie jadrovú dohodu neumožní zo strany USA celkom zrušiť.Trump ním však celú záležitosť posunie na zváženie Kongresu, ktorý následne bude mať 60 dní na to, aby vo veci rozhodol, informovala spravodajská stanica CNN.Americké média ďalej uvádzajú, že Trump zmienené oznámenie učiní zrejme vo svojom prejave naplánovanom na 12. októbra. Dodávajú však, že to nie je celkom isté, nakoľko prezidentove plány by sa ešte mohli zmeniť.Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová podľa agentúry DPA informovala, že Trump už ohľadne dohody dospel k rozhodnutiu, ktoré oznámi vo "vhodnom čase". Dodala pritom, že prezident sa v súvislosti s Iránom zameriava na "komplexnú stratégiu". Agentúra Reuters uviedla, že táto stratégia má byť viac "konfrontačná".Donald Trump jadrovú dohodu ostro kritizoval už počas svojej predvolebnej kampane v roku 2016. V svojom prvom prejave na septembrovom Valnom zhromaždení OSN zároveň tento dokument nazval "jednou z najhorších a najviac jednostranných transakcií, do akých Spojené štáty vôbec vstúpili".