Trump dal armáde 30 dní na vypracovanie novej stratégie boja proti IS

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil v sobotu generálnemu štábu armády, aby vypracoval novú stratégiu boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Pentagón má na jej zostavenie 30 dní, návrh má následne predložiť jeho nový šéf James Mattis.Plán má podľa Trumpových predstáv obsahovať aj návrhy zmien politických obmedzení, ktoré idú "nad rámec požiadaviek medzinárodného práva týkajúcich sa použitia sily proti IS", určenie "nových koaličných partnerov v boji proti IS", stanovenie mechanizmov odrezania IS od finančnej podpory alebo jej zadržania a podrobnú stratégiu financovania tohto plánu.Trump v sobotu tiež podpísal nariadenie o reštrukturalizácii Národnej bezpečnostnej rady (NSC) a nariadenie doživotne zakazujúce predstaviteľom jeho administratívy lobovať pre zahraničné vlády pre. Iných druhov lobovania sa týka päťročný zákaz.Od 20. januára, keď nastúpil do funkcie, vydal podpísal Trump už 18 dekrétov alebo nariadení.