Trump dostane na Valentína knihy, napríklad aj o klamstve a pravde

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. februára (TASR) – Zasypte na Valentína Biely dom knihami – to je názov akcie zorganizovanej niekoľkými spisovateľmi a profesormi. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook vyzývajú ľudí, aby americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi poslali knihu, o ktorej si myslia, že by ju mal prečítať.vyzývajú organizátori akcie. Ich cieľom je poukázať na čitateľské návyky prezidenta, prípadne mu naznačiť, čo a prečo by si mal prečítať. Kým bývalý prezident Barack Obama bol známy ako veľký milovník kníh a čítania, Donald Trump je známy takmer až posadnutosťou televíznymi správami a priznal sa, že knihy nečíta.uvádza sa na facebookovom účte podujatia.Organizátori zároveň vyzývajú ľudí, nech knihy pošlú tak, aby do Bieleho domu prišli všetky naraz v jednej veľkej kope – na Valentína.znie výzva.Na Facebooku už prejavili záujem o akciu stovky ľudí a viac než tisíc z nich potvrdilo účasť. Do Bieleho domu posielajú napríklad detskú knihu Lorax od známeho amerického autora Theodora Seussa Geisela, známeho ako Dr. Seuss. Lorax je príbehom o ničení životného prostredia, ktorý sa dočkal aj televízneho a filmového spracovania.Vo výbere je aj ďalšia detská kniha – Medvedia rodina Berenstain a pravda od Stana Berenstaina. Ide o príbeh o medvedích súrodencoch, ktorí oklamali rodičov. Spočiatku malé klamstvo sa však nabaľuje a spôsobuje im čoraz väčšie problémy.je napísané hneď na prvej strane knihy.Ľudia si myslia, že Donald Trump by si mal prečítať aj knihu Noc od Elieho Wiesela o osobných skúsenostiach s holokaustom či knihu Džungľa od Uptona Sinclaira o pracovných podmienkach robotníkov v továrňach.V zozname je aj Ústava Spojených štátov, história Spojených štátov, detské rozprávky o sile láskavosti, kniha Viesť s pokorou: 12 vodcovských lekcií od pápeža Františka, kniha Sloboda slova je mocnejšia než meč či kniha Osem kľúčov k lepšiemu Ja.