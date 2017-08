Trump dúfa, že KĽDR pochopí závažnosť jeho varovných slov

Na kombosnímke zľava Kim Čong-un a Donald Trump. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bedminster 12. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump dúfa, že Severná Kóreazávažnosť jeho slov o varovaní Pchjongjangu pred akoukoľvek vojenskou akciou voči Spojeným štátom alebo ich spojencom.Informovali o tom v noci na dnes agentúry Reuters a DPA.vyhlásil Trump vo svojom golfovom klube v meste Bedminster, štát New Jersey, kde trávi letnú dovolenku.Šéf Bieleho domu už predtým v reakcii na vyhlásenia KĽDR o plánovanom preventívnom útoku na ostrov Guam, ktorý je nezačleneným zámorským územím USA, zdôraznil vojenskú pripravenosť svojej krajiny. "varoval šéf Bieleho domu.Severokórejská armáda vo štvrtok vyhlásila, že "svoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam. K útoku môže podľa nej dôjsť kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un.KĽDR vyhlásila, že prípadný útok na Guam bude odplatou za sankčné opatrenia. Podľa ozbrojených síl KĽDR by plány na raketový útok mohli byť dokončené do polovice augusta a následne sa bude čakať, či vodca vydá rozkaz na ich realizáciu.Napätie medzi oboma krajinami v uplynulých týždňoch eskalovalo pre dve úspešné júlové skúšky severokórejských medzikontinentálnych balistických striel. Bezpečnostná rada OSN prikročila v tejto súvislosti k uvaleniu nových ekonomických sankcií voči KĽDR, ktoré majú obmedziť jej príjmy z exportu až o jednu tretinu.