Trump hovoril s Netanjahuom o návšteve Izraela

Tel Aviv 17. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu mali spolu približne 20 minút trvajúci telefonický rozhovor, ktorého témou bola budúcotýždňová Trumpova návšteva Izraela. Informovala o tom agentúra DPA.Obaja lídri sa rozprávali v čase, keď sa v médiách objavili správy, že tajné informácie, ktoré minulý týždeň americký prezident odovzdal ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi a veľvyslancovi v USA Sergejovi Kisľakovi, pôvodne získal Izrael. Nemenovaní zamestnanci úradu izraelského premiéra však uviedli, že Netanjahu s Trumpom hovorili výlučne o ceste šéfa Bieleho domu do Izraela, ktorá sa by sa mala uskutočniť 22. mája.Biely dom sa k telefonickému rozhovoru oboch štátnikov nevyjadril.Trump údajne minulý týždeň v stredu na schôdzke s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom hovoril o teroristickej hrozbe IS vzťahujúcej sa na použitie laptopov na palubách lietadiel.Anonymný zdroj informoval denník Washington Post, že údaje, ktoré Trump ďalej posunul svojim ruským hosťom v Oválnej pracovni, poskytol nemenovaný partner USA na základe dohody o výmene tajných informácií.Podľa denníka New York Times tieto tajné informácie poskytol Spojeným štátom práve Izrael. Objavili sa však aj správy, že ich prezradením Rusku by mohlo dôjsť k ohrozeniu ich izraelského zdroja, čo izraelskí predstavitelia odmietli komentovať.