Trump je nespokojný s ministrom zdravotníctva Tomom Priceom

Na archívnej snímke z 24. marca 2017 americký prezident Donald Trump (vpravo) a minister zdravotníctva a ľudských zdrojov Tom Price Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trumps ministrom zdravotníctva a ľudských zdrojov Tomom Priceom a plánuje mu to dať na vedomie. Trump dnes týmito slovami reagoval na nedávne správy amerických médií, podľa ktorých mal Price na oficiálne účely využívať súkromné lietadlo, informovala agentúra AP.Na otázku novinárov, či ministra plánuje z úradu prepustiť, americký prezident odpovedal:Samotný Price ešte v sobotu uviedol, že na oficiálne obchodné stretnutia prestane využívať súkromné lietadlo. Minister zároveň privítal rozsiahlu previerku využívania lietadiel vysoko postavenými činiteľmi Trumpovej vlády.K takejto revízii pristúpil Kongres po medializovaných správach, že Price využíval na oficiálne cesty drahé súkromné lietadlá, namiesto lacnejších komerčných letov. Zároveň podľa informácii magazínu Politico cestoval viackrát do miest, kde vlastnil nehnuteľnosti a oficiálne návštevy kombinoval so stretnutiami s rodinnými priateľmi či dlhoročnými kolegami.Previerkou sa bude teraz zaoberať kongresový Výbor pre dohľad a vládnu reformu. Ten si od Bieleho domu a 24 federálnych agentúr vyžiadal záznamy o využívaní vládnych lietadiel na súkromné účely a tiež súkromných lietadiel na oficiálne návštevy, ktoré sa uskutočnili od nástupu Trumpa do prezidentského úradu.Vyše dvadsať Priceových letov zároveň preskúma i úrad generálneho inšpektora patriaci pod ministerstvo zdravotníctva a ľudských zdrojov.