Trump je ochotný spolupracovať s Moskvou v boji proti Islamskému štátu

USA popreli tvrdenie Ruska, že spoločne podnikli prvú bojovú misiu v Sýrii

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. januára (TASR) - Hovorca Bieleho domu Sean Spicer dnes vyhlásil, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa je ochotná stať sa partnerom Moskvy v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).Tlačový tajomník Spicer dnes na svojom prvom každodennom tlačovom brífingu uviedol, že prezident Trump máv tom, že budeSpicer povedal, že administratíva bude spolupracovať na porážke militantnej organizácie- vojensky alebo ekonomicky.Prezident sa zaviazal, že keď nastúpi do úradu,porazí Islamský štát, hoci konkrétne podrobnosti svojich plánov pre americké vojenské akcie v Iraku aj Sýrii neposkytol.Ruské ministerstvo obrany dnes už skôr oznámilo, že Rusko podniklo spoločnú bojovú misiu s lietadlami koalície vedenej Spojenými štátmi proti IS v Sýrii. Toto tvrdenie však takmer okamžite Pentagón poprel.Spojené štáty označili zadnešné vyhlásenie Ruska, že jeho vojenské lietadlá podnikli bojovú misiu v Sýrii proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) spoločne s lietadlami koalície vedenej Spojenými štátmi.Ruské ministerstvo obrany totiž uviedlo, že jeho sily v Sýrii dostali v nedeľu súradnice cieľov Islamského štátu neďaleko mesta al-BábHovorca koalície, plukovník amerických vzdušných síl John Dorrian, takmer okamžite označil tvrdenie Ruska za propagandu.Kapitán amerických námorných síl a zároveň hovorca Pentagónu Jeff Davis povedal, že USA bežne praktizujú rozhovory s Ruskom o, aby sa vyhli neúmyselným a náhodným leteckým incidentom na preplnenej sýrskej oblohe. Avšak Davis vyhlásil, že nechystajú žiadne zmeny v tejto zaužívanej praxi a podľa jeho slov USA už celé mesiace tvrdia, že s Ruskom vôbec nespolupracujú, ani nemajú spoločné terče náletov.