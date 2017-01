Trump je ochotný spolupracovať s Ruskom a Čínou, žiada kooperáciu

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. januára (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump je ochotný spolupracovať s Ruskom a Čínou - za predpokladu, že budú tiež nápomocné.V rozhovore pre denník Wall Street Journal Trump uviedol, že nemá v pláne okamžité zrušenie sankcií, ktoré USA uvalili na Rusko. V budúcnosti však tento krok nevylučuje. Stane sa tak v prípade, ak by Moskva Spojeným štátom pomohla v boji proti džihádistickému Islamského štátu, vysvetlil Trump." pýtal sa Trump, ktorý vyhlásil, že po svojej inaugurácii sa rád stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Novozvolený prezident USA okrem toho vyhlásil, že svojím konaním neporušil žiadnu dohodu USA s Čínou. Avizoval tiež pripravenosť rokovať aj o politike jednej Číny.Trump krátko po voľbách rozhneval čínske vedenie, keď telefonicky hovoril s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, čím porušil protokol i politické dohody.Išlo o prvý takýto kontakt od konca 70. rokov. Čínske ministerstvo zahraničia proti telefonátu protestovalo a vyzvalo USA na pokračovanie v politike jednej Číny. Tú Washington praktizuje od roku 1979, keď USA prerušili oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Biely dom vzápätí oznámil, že na doterajšom postoji USA sa Trumpovým telefonátom nič nemení.Vzťahy medzi Čínou a USA sú momentálne zložité a situácia sa zrejme v dohľadnom čase nezmení. Kandidát na funkciu ministra zahraničných vecí v Trumpovej vláde, Rex Tillerson, totiž napr. v stredu vyhlásil, že USA by mali Číne vyslať jasný signál o neprípustnosti jej konania na sporných ostrovoch v Juhočínskom mori. Za protizákonnú označil aj výstavbu umelých ostrovov v oblasti a prirovnal ju k obsadeniu územia iného štátu.Peking na Tillersonovu kritiku reagoval tvrdením, že Čína postupuje v súlade so zákonom a v rámci svojej územnej suverenity.