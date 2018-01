Trump je otvorený tomu, aby sa imigranti zvaní rojkovia stali občanmi

Tzv. rojkovia (Dreamers), ktorí v USA protestujú za svoje práva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že je otvorený imigračnému plánu zabezpečujúcemu cestu k nadobudnutiu občianstva pre státisíce mladých ľudí, ktorí prišli do USA ako deti a teraz sú tam nelegálne. Malo by sa tak podľa neho udiať v priebehu 10 až 12 rokov.Trump povedal novinárom, že má správu pre takzvaných, ktorí vstúpili do krajiny ako deti ilegálne:Zopakoval však, že akákoľvek dohoda o ochrane týchto imigrantov od deportácie je podmienená schválením financovania múru na hraniciach s Mexikom a inými bezpečnostnými opatreniami. Na vybudovanie múru požaduje 25 miliárd dolárov a na iné bezpečnostné opatrenia päť miliárd dolárov, uvádza agentúra AP.Trump hovoril o mladých imigrantoch, ktorých chráni od deportácie program DACA prijatý za éry prezidenta Baracka Obamu. Program im dáva tiež možnosť pracovať v krajine legálne. Americký prezident oznámil minulý rok ukončenie tohto programu, ale dal Kongresu čas do marca, aby schválil legislatívnu úpravu.Biely dom oznámil, že budúci týždeň zverejní legislatívny rámec týkajúci sa imigrácie predstavujúci kompromis, ktorý môžu podporiť republikáni aj demokrati.