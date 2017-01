Trump je prezidentom, nelegálni imigranti v USA sú v strese

Socha slobody v New Yorku na pobreží USA. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 24. januára (TASR) – Americkí imigrační právnici nemajú v súčasnosti o prácu núdzu. Do funkcie nastúpil prezident Donald Trump, ktorý už počas predvolebnej kampane hovoril o vyhostení nelegálnych prisťahovalcov.Kým tí, ktorých sa to týka, žijú v strese a strachu o svoju budúcnosť, právnici si mädlia ruky. Počet ich klientov a tým aj výška ich zárobkov sa za posledné týždne niekoľkonásobne zvýšili.Najviac sa na právnikov obrátili tzv. dreamers, vo voľnom preklade ľudia, ktorí snívajú, alebo ľudia, ktorí majú sny. Ide o osoby, ktoré do Spojených štátov priviedli ako malé deti alebo dokonca bábätká ich rodičia – nelegálni prisťahovalci.Bývalý prezident Barack Obama pri riešení imigračnej problematiky argumentoval, že títo ľudia by nemali byť vyhostení. Sú to síce nelegálni prisťahovalci, ale v Spojených štátoch sú odmalička a inú krajinu ani nepoznajú. Zastával sa tých, ktorí majú čistý register trestov, študujú alebo sa už zaradili do pracovného procesu a sú spoločnosti prospešní.Pre tieto názory však nemal podporu Kongresu, a tak sa v roku 2012 rozhodol problém vyriešiť prezidentským dekrétom. Ide o nariadenie, ktoré môže prezident vydať bez súhlasu zákonodarcov. Nariadenie prinieslo 750.000 mladým imigrantom pracovné povolenie a dočasnú ochranu pred deportáciou.Donald Trump vyhlásil, že všetky prezidentské dekréty svojho predchodcu zruší, vrátane dekrétu o dreamers. Títo mladí ľudia teraz vyhľadávajú pomoc právnikov a snažia sa zabezpečiť si predĺženie pobytu v Spojených štátoch. Mnohí právnici založili poradenské centrá a uviedli do prevádzky poradenské telefonické linky." povedal pre denník New York Times 27-ročný Ruben Rivas, syn mexických nelegálnych prisťahovalcov, ktorý vyštudoval obchodné finančníctvo a má svoju malú firmu.Do pomoci sa zapojili aj občianske združenia, často vedené práve samotnými dreamers. Jednou z nich je aj Viridiana Martinezová, ktorá prišla do Spojených štátov s rodičmi ako sedemročná. Pre rozhlasovú stanicu NPR uviedla, že víťazstvo Donalda Trumpa ju síce neteší, ale je rada, že súčasná situácia aspoň zaktivizovala toľkých ľudí.Za "dreamerov" sa postavili aj niekoľkí senátori za obe politické strany. Republikán Lindsey Graham pre denník Washington Post uviedol, že "Lindsey je síce presvedčený o tom, že Obamovo nariadenie je protiústavné a malo by byť zrušené, zároveň si však myslí, že "Senátor za Demokratickú stranu Richard Durbin pripomína, že mnohí títo ľudia si splnili svoje sny a naplno využili svoj potenciál. "Podnikajú, stali sa lekármi a učiteľmi, slúžia našej krajine v uniforme," uviedol.Ozvali sa aj viacerí starostovia miest, mestskí poslanci či policajní šéfovia. Starosta New Yorku Bill De Blasio hneď po novembrových prezidentských voľbách povedal, že "ak bude federálna vláda od našich policajtov chcieť, aby poroztŕhali rodiny imigrantov, odmietneme to urobiť".Starosta Los Angeles Eric Garcetti zašiel ešte ďalej a sľúbil desať miliónov dolárov z rozpočtu mesta a od súkromných darcov na financovanie právnikov pre imigrantov, ktorí čelia deportácii. Podobný sľub vyslovila aj starostka hlavného mesta Washington Muriel Bowserová.Donald Trump zatiaľ podrobnosti svojej imigračnej politiky nezverejnil.