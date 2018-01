Trump listom oznámil africkým lídrom, že Tillerson navštívi Afriku

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Addis Abeba 27. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v novom liste africkým lídrom napísal, že si "hlboko váži" ľud Afriky a že americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson podnikne v marci "dlhú návštevu" kontinentu. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP.List so štvrtkovým dátumom (25.1.) je adresovaný africkým lídrom, ktorí sa tento víkend schádzajú na summit Africkej únie (AÚ) do etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba.Diplomati Spojených štátov sa celé dni zo všetkých síl snažili zmierniť šok a pobúrenie po Trumpovom výroku, v ktorom údajne vulgárne prirovnal africké krajiny k špinavým dieram. Trump však vyhlásil, že takéto slová nepoužil, pričom ostatní prítomní na inkriminovanom neverejnom zasadnutí s Trumpom tvrdia, že použil.Trump sa stretol s prezidentom Rwandy a novým predsedom Africkej únie (AÚ) Paulom Kagamem v piatok na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose a nazval Kagameho "priateľ".Summit AÚ, ktorú tvrdí 55 štátov afrického kontinentu, bude podľa očakávania reagovať na Trumpovu vulgárnu poznámku.Výrok o "špinavých dierach" (shithole countries) mal padnúť približne v polovici januára v Oválnej pracovni Bieleho domu na neverejnom stretnutí so senátormi o navrhovanom kompromise v otázke imigračných opatrení.