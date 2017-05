Trump Macronovi: Boli ste mojim favorit v prezidentských voľbách

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zdravia počas stretnutia na pôde amerického veľvyslanectva v Bruseli 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. mája (TASR) – Prezident USA Donald Trump povedal francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že bol jeho favoritom vo francúzskych prezidentských voľbách. Zaznelo to na spoločnom obede oboch politikov v Bruseli vo štvrtok, informoval belgický denník Le Soir.uviedol Trump pri stretnutí s Macronom. Tiež mal francúzskemu partnerovi povedať, žeŠéf Bieleho domu počas francúzskej prezidentskej kampane ale nikdy nedal najavo, že by podporoval Macrona. Práve naopak, americké médiá tvrdili, že je fanúšikom Marine Le Penovej.Trump s Macronom sa vo štvrtok v Bruseli stretli prvýkrát. Využili príležitosť, že obaja prišli do belgickej metropoly na summit NATO.Počas vyše hodinového pracovného obeda prebrali záležitosti týkajúce sa summitu NATO, stretnutie lídrov G7 na Sicílii, konflikty v Sýrii a na Ukrajine a tiež napätú situáciu na Kórejskom polostrove. Hovorili aj o vzájomných hospodárskych vzťahoch a parížskej klimatickej dohode, voči ktorej má Trump výhrady.