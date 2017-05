Trump mal ruským diplomatom vyzradiť tajné informácie týkajúce sa IS

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump počas nedávneho stretnutia s ruskými predstaviteľmi v Bielom dome údajne odhalil vysoko utajované informácie týkajúce sa militantov tzv. Islamského štátu (IS). Informoval o tom v pondelok denník The Washington Post.Trump podľa zmieneného média mal minulý týždeň v stredu na schôdzke s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kysľakom hovoriť o teroristickej hrozbe IS vzťahujúcej sa na použitie laptopov na palubách lietadiel, uvádza agentúra AP.Traja ďalší americkí činitelia, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, však tvrdia, že ide o falošné správy a žiadne tajné zdroje ani metódy neboli predmetom rozhovoru.vyhlásil pre novinárov Herbert McMaster, prezidentský poradca pre národnú bezpečnosť.Šéf americkej diplomacie Rex Tillerson a McMasterova námestníčka pre stratégiu Dina Powellová si na stretnutie spomínajú rovnako. Podľa Tillersona hovoril Trump s ruskými diplomatmi o širokej škále záležitostí vrátane protiteroristických hrozieb a opatrení, ale nie o vojenských operáciách.Anonymný zdroj informoval The Post, že údaje, ktoré Trump ďalej posunul svojim ruským hosťom v Oválnej pracovni, poskytol nemenovaný partner USA na základe dohody o výmene tajných informácií. Malo ísť pritom o také citlivé dáta, že detaily Washington nevydal ani svojim spojencom a prístup k nim bol prísne obmedzený aj v rámci americkej vlády.