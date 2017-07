Trump mal s Putinom na summite G20 v Nemecku aj druhý rozhovor

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump mal druhý, dosiaľ nezverejnený rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na summite skupiny krajín G20 v nemeckom meste Hamburg, ktorý sa konal 7. a 8. júla.Hovorca Bieleho domu Sean Spicer a hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Michael Anton v utorok potvrdili, že Trump a Putin sa súkromne rozprávali na večeri svetových lídrov a ich manželiek na summite G20 v Hamburgu.Konverzácia nasledovala niekoľko hodín po ich prvom oficiálnom stretnutí v piatok 7. júla, ktoré malo pôvodne trvať iba pol hodiny, ale predĺžilo sa na vyše dve hodiny.Trump a Putin sú takisto zachytení na videu, ako si po príchode na summit 20 priemyselne vyspelých a rozvíjajúcich sa krajín podávajú ruky a vymieňajú niekoľko slov.Anton nespresnil, ako dlho trvala debata počas večere. Avšak povedal, že konverzácia bola nenútená a nemala by byť charakterizovaná ako "stretnutie" a ani zaužívaným diplomatickým termínom "neformálny rozhovor".povedal.Niekoľko lídrov malo pri sebe tlmočníkov, ale na večeri sa nezúčastnili žiadni iní delegáti, dodal Anton.Vzťah Trumpa a Putina je dôkladne sledovaný už od americkej prezidentskej kampane, keď Trump opakovane chválil Rusa ako silného lídra a verejne ho povzbudzoval, aby prenikol do e-mailov jeho vtedajšej rivalky Hillary Clintonovej. Trumpovi spolupracovníci odvtedy tvrdili, že iba žartoval.Predstavitelia amerických tajných služieb dospeli k záveru, že ruská vláda zasahovala do prezidentských volieb v USA v roku 2016, aby pomohla Trumpovi zvíťaziť. Trump však opakovane spochybnil ich zistenia a kritizoval prešetrovanie prípadnej tajnej dohody medzi jeho volebným štábom a Moskvou ako "hon na čarodejnice".