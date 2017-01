Trump: Migračná politika Merkelovej bola chybou

Novozvolený americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Trump Tower v New Yorku 11. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump kritizoval Európsku úniu a Nemecko za imigračnú politiku, ktorá podľa neho môže viesť ďalšie krajiny v rozhodnutiu vystúpiť z EÚ. Odchod Británie, tzv. brexit, však podľa neho môžeTrump v rozhovore pre nemecký denník Bild a britské noviny The Sunday Times, zverejnenom v nedeľu večer, označil utečeneckú politiku nemeckej kancelárky Angely Merkelovej za, keďže prijala do krajinypovedal Trump novinárom z oboch uvedených médií v interview poskytnutom v New Yorku. Zdôraznil však, že voči Merkelovej má veľký rešpekt.Trump sa stane prezidentom v piatok 20. januára. V rozhovore avizoval, že USA hneď od začiatku jeho funkčného obdobia posilnia bezpečnosť svojich hraníc. Pondelok po nástupe chce podpísať príslušný výnos.vyhlásil. Hovoril v tejto súvislosti os tým, že ide o moslimovNa otázku, či sprísnené predpisy budú mať dôsledky aj pre cestujúcich zo štátov EÚ, Trump odpovedal:Ohľadom rozhodnutia Britov o vystúpení z EÚ povedal, že k brexitu by nedošlo, ak by nebolo Spojené kráľovstvo nútené prijať toľko utečencov.domnieva sa Trump.vyhlásil.Samotný stav EÚ však preňho osobne nie je veľmi dôležitý.vyhlásil.Trump tiež povedal, že ponúkne zrušenie sankcií proti Rusku výmenou za dohodu vedúci okrem iného k zníženiu počtu jadrových zbraní. Podľa vlastných slov si želá, aby sa nukleárne arzenály dvoch najväčších jadrových veľmocíNastávajúci šéf Bieleho domu však kritizoval Rusko za zásah v občianskej vojne v Sýrii, ktorý označil zas tým, že viedol k. USA na druhej strane premeškali príležitosť niečo urobiť už skôr.uviedol.Trump povedal, že poverí Jareda Kushnera, svojho zaťa, snahou sprostredkovať blízkovýchodnú mierovú dohodu. Vyzval Britániu, aby vetovala prípadnú ďalšiu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN kritickú voči Izraelu, a zopakoval kritiku dohody veľmocí s Teheránom o iránskom jadrovom programe.Opätovne okrem toho označil Severoatlantickú alianciu za zastaranú a zdôraznil, že primálo členských štátov NATO platí primeraný podiel za svoju ochranu.uviedol Trump.dodal.