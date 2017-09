Trump ml. sa nebránil informáciám o Clintonovej

Na archívnej snímke zo 4. novembra 2016 je Donald Trump ml. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. septembra (TASR) - Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes pred senátnym výborom pre súdnictvo uviedol, že sa nebránil získaniu informácií oHillary Clintonovej, keď súhlasil s účasťou na minuloročnom stretnutí s ruskou právničkou.Donald Trump ml. sa tak vyjadril v úvodnom slove pred výborom Senátu, ktorý ho vypočúval za zatvorenými dverami. Hovoril o schôdzke, na ktorej sa v júni 2016 on a členovia kampane vtedajšieho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa stretli s ruskou právničkou Nataliou Veseľnickou. Tá mu mala údajne poskytnúť kompromitujúce informácie o prezidentskej kandidátke Demokratickej strany Hillary Clintonovej.Donald Trump ml. tiež pred výborom uviedol, že ani on, ani nikto, koho pozná, sa nespolčil s akoukoľvek zahraničnou vládou počas prezidentskej kampane.O jeho pripravenom vyhlásení pred výborom ako prvý informoval denník The New York Times, uviedla agentúra AP.Na schôdzke v budove Trump Tower v New Yorku bol aj Trumpov zať Jared Kushner a Paul Manafort, ktorý sa o niekoľko dní nato stal šéfom jeho kampane. Trumpov tábor pritom dlho trval na tom, že nikto spojený s kampaňou nemal žiadne kontakty s Rusmi snažiacimi sa ovplyvniť americké prezidentské voľby. Samotný Trump mladší sa neskôr vyjadril, že Veseľnická mu nijaké informácie o Clintonovej neposkytla a stretnutie s ňou bolo pre neho len stratou času.