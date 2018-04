Trump na Twitteri: Útok na Sýriu sa môže začať skoro, alebo aj nie

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump vo štvrtok na Twitteri uviedol, že útok na Sýriu "sa môže začať veľmi skoro, alebo aj nie!" Informovala o tom tlačová agentúra AP.Trump pritom ešte v stredu v tweete varoval Rusko, aby sa pripravilo na rakety, ktoré čoskoro "prídu" do Sýrie. Americký líder tak chcel reagovať na víkendový údajný chemický útok v sýrskom meste Dúmá, ktoré bolo v tom čase ešte pod kontrolou protivládnych povstalcov a z ktorého USA aj Západ obvinili režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Vo štvrtkovom raňajšom tweete Trump dodal: "Nikdy som nepovedal, kedy útok na Sýriu príde."Pri útoku smrtiacimi chemickými zbraňami v Dúme zahynulo podľa rôznych zdrojov od 40 do 100 ľudí. Najmenej 500 ďalších obyvateľov malo príznaky otravy toxickou chemickou látkou, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).