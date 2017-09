Trump na výročie útokov z 11. septembra sľúbil porážku terorizmu

Na snímke zľava americký prezident Donald Trump a jeno manželka Melania Trumpová počas minúty ticha v rámci spomienkového obradu pri príležitosti 16. výročia teroristických útokov vo washingtonskom Pentagóne 11. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. septembra (TASR) - Pri príležitosti dnešného 16. výročia teroristických útokov v USA z 11. septembra 2001 americký prezident Donald Trump prisľúbil porážku terorizmu.povedal Trump na ceremónii v Pentagóne.Podľa Trumpa sa 11. septembra 2001 zmenil nielen svet, ale. Zároveň vzdal hold takmer 7000 americkým vojakom, ktorí zahynuli v boji proti terorizmu za posledných 16 rokov.Ešte pred spomienkovou ceremóniou v Pentagóne si Trump uctil obete útokov minútou ticha v Bielom dome, informovala agentúra DPA.Podľa agentúry AP sa dnešné spomienkové podujatia začali minútou ticha a následne vyzváňaním zvonov o 8.46 h miestneho času. Práve v tomto čase pred 16 rokmi vrazilo teroristami pilotované lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra (WTC). Ďalšie zvony sa rozozvučali v rovnakom čase, v akom 11. septembra 2001 vrazilo do južnej veže WTC druhé lietadlo, tretie do Pentagónu a v akom sa štvrtý stroj zrútil do poľa neďaleko pensylvánskeho Shanksvillu.Príbuzní obetí prečítali mená takmer 3000 ľudí, ktorí pri útokoch prišli o život.