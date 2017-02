Trump nariadil preskúmať bankové pravidlá po nedávnej kríze

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump splnil svoje predvolebné hrozby a nariadil preskúmať bankové pravidlá prijaté po nedávnej finančnej a hospodárskej kríze.Prezident koncom tohto pracovného týždňa prikázal ministerstvu financií, aby podrobne preskúmalo tzv. Doddov-Frankov zákon z roku 2010 o dohľade nad finančnými trhmi. Zákon podpísal predchádzajúci prezident Barack Obama a jeho cieľom je zabrániť opakovaniu krízy, ktorá sa začala na americkom hypotekárnom trhu a prerástla do globálnej finančnej a hospodárskej krízy.Trump v piatok (3. 2.) na stretnutí sa podnikateľmi a investormi sľúbil, že oslobodí banky aj od ďalších reštrikcií, ktoré podľa neho poškodzujú ekonomiku. Ale to môže nahnevať mnohých jeho voličov. Američania totiž obviňujú banky, že ich zlý postup odštartoval najhoršiu krízu v tomto storočí.Trump podpísal aj memorandum, ktoré prikazuje ministerstvu práce, aby odložilo ďalšie pravidlo z čias Obamovej vlády. To malo vstúpiť do platnosti v apríli a týka sa prístupu finančných poradcov ku klientom. Jeho úlohou je v prvom rade chrániť záujmy spotrebiteľov, ktorí si sporia na dôchodok prostredníctvom investícií, pred riskantnými krokmi na radu investičných poradcov.