Trump nariadil zverejniť niektoré z dokumentov o vražde Kennedyho

Na archívnej snímke z 22. novembra 1963 americký prezident John F. Kennedy klesá po streľbe na zadné sedadlo počas jazdy otvoreným lincolnom na Elm Street v Dallase. Prvá dáma Jacqueline Kennedyová na nakláňa k manželovi a agent tajnej služby Clint Hill sa ju snaží posadiť na miesto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil vo štvrtok zverejniť niektoré z tajných dokumentov viažucich sa k zavraždeniu prezidenta Johna F. Kennedyho z roku 1963. Zverejnenie ďalších dokumentov zablokoval na žiadosť Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu.Správa národných archívov a záznamov (NARA) tak zakrátko zverejní 2800 dokumentov. Trump nariadil, aby ďalšie dokumenty podliehali utajeniu po dobu 180 dní a opäť ich preskúmali vládne agentúry. Potom sa majú vyjadriť k tomu, či môžu byť zverejnené, uviedli pre novinárov pod podmienkou anonymity predstavitelia Bieleho domu.Trump sa podľa nich zdráhal vyhovieť žiadosti FBI a CIA, nakoniec však uznal, že nemá inú možnosť.Podľa agentúry AP mala vláda do štvrtka zverejniť posledný balík dokumentov o vražde Kennedyho. Ide o vyše 3100 dokumentov obsahujúcich státisíce strán. Dosiaľ zverejnila približne 30.000 dokumentov.V roku 1992 vtedajší americký prezident George H.W. Bush podpísal zákon, podľa ktorého majú byť všetky dokumenty týkajúce sa vraždy Kennedyho zverejnené do 25 rokov, ak aktuálny prezident USA nerozhodne, že by to mohlo poškodiť spravodajské služby, právny poriadok, vojenské operácie alebo zahraničné vzťahy.Tlak na transparentnosť bol vyvolaný čiastočne aj rozruchom v dôsledku konšpiračného filmu Olivera Stonea "JFK" z roku 1991, dodala AP.