TRUMP: NATO bude silnejšie. Jeho členovia začali dávať viac na obranu

Na snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (vľavo) a americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Taormina 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes vyjadril presvedčenie, že NATO bude silnejšie, pretože členské krajinyzvýšili svoje výdavky na obranu.citovala ho tlačová agentúra AP.Členské krajiny NATO investujú do svojej obrany nákupom vlastných zbraní alebo iných obranných potrieb.Trump podporuje pokračujúce snahy prinútiť členské krajiny aliancie, aby investovali do obrany prinajmenšom dve percentá svojho HDP. Iba päť členov NATO v súčasnosti tento cieľ splnilo, ďalšie krajiny sa zaviazali dosiahnuť tento cieľ do roku 2024.Správu poslal zo Sicílie, kde sa konal summit G7, o ktorom napísal: