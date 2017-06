Trump navrhuje, aby na mexickom múre boli inštalované solárne panely

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cedar Rapids 23. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhol, aby na plánovanom bezpečnostnom múre medzi USA a Mexikom boli inštalované solárne panely. Tie by podľa neho generovali lacnú energiu a pomohli by splatiť náklady na výstavbu tohto sporného múru, uviedla spravodajská stanica BBC.Trump prišiel s návrhom na štvrtkovom mítingu v meste Cedar Rapids, štát Iowa, kde svojim stúpencom ďalej povedal, že predmetný nápad je jeho vlastný, hoci solárne panely už boli zahrnuté v predtým predložených projektoch múru.vyhlásil.Na výzvu ministerstva pre vnútornú bezpečnosť ohľadom vypracovania projektov na výstavbu múru zareagovalo viac než 200 spoločností. Medzi nimi je aj istá firma z Las Vegas, v ktorej návrhu oceľovo-betónovej konštrukcie figurujú i solárne panely. Zmienený rezort uviedol, že do užšieho výberu sa dostalo 20 spoločností.Trump výstavbu múru na americko-mexických hraniciach prisľúbil počas svojej vlaňajšej predvolebnej kampane. Jeho účelom má byť zamedzenie ilegálnej imigrácii a pašovaniu drog do USA. Trump zároveň trvá na tom, aby náklady znášalo Mexiko, tamojší prezident Enrique Peňa Nieto však túto alternatívu odmieta.