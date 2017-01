Trump navrhuje financovanie hraničného múru zdanením dovozu z Mexika

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhuje uvalenie 20-percentnej dane na dovoz tovaru z Mexika, z ktorej by sa zaplatila výstavba plánovanej bariéry na južnej hranici USA.Trump podľa hovorcu Bieleho domu Seana Spicera diskutoval o tejto myšlienke s lídrami v Kongrese a chce takéto opatrenia zaradiť do balíka návrhov komplexnej daňovej reformy.Spicer hovoril s novinármi na palube prezidentského lietadla Air Force One, keď sa Trump vracal späť do Washingtonu z Filadelfie, kde sa republikánski kongresmani zišli na výročnom stretnutí zameranom na koordináciu svojej legislatívnej stratégie.Zdanenie dovozu z Mexika by podľa neho prinieslo desať miliárd dolárov ročne a teda "ľahko zaplatilo za múr" na hranici s touto krajinou.Spicer dodal, že rozhovory so zákonodarcami pokračujú, cieľom je postarať sa o to, aby bol tento plán "urobený správne". Zdôraznil však, že "jasne zabezpečuje financovanie" plánovaného múru.