Trump navštívil Floridu spustošenú hurikánom Irma

Na archívnej snímke zľava americký prezident Donald Trump a jeno manželka Melania Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. septembra (TASR) - Prezident USA Donald Trump navštívil vo štvrtok americký štát Florida, aby sa stretol s ľuďmi postihnutých vyčíňaním hurikánu Irma a vyslovil poďakovanie tamojším záchranným službám. Trumpa sprevádzala jeho manželka Melania a tiež viceprezident Mike Pence, informovala spravodajská stanica BBC.Najskôr sa zastavili v meste Fort Myers, kde Trump novinárom poskytol krátke vyhlásenie. V ňom poďakoval záchranárom, ktorí sa podľa neho pričinili o to, že hurikán spôsobil len "veľmi nízky počet" obetí. Následne Trump zamieril do mesta Naples na západnom pobreží Floridy, kde sa stretol s občanmi a rozdával jedlo a pitnú vodu.Počas štvrtku chválil americký prezident floridského guvernéra Ricka Scotta za jeho rýchlu reakciu na vyčíňanie hurikánu a odporučil mu, aby sa uchádzal aj o kreslo v americkom federálnom Senáte.Hurikán Irma najskôr minulý týždeň zasiahol Karibik, odkiaľ sa ešte cez víkend presunul na Floridu. Doposiaľ sú v tomto a okolitých amerických štátoch bez elektriny vyše štyri milióny ľudí. Dovedna si Irma vyžiadala prinajmenšom 55 životov, pripomenula BBC.Podľa správ amerických médií bola zničená či poškodená približne štvrtina domov na súostroví Florida Keys. Materiálne škody by sa pritom na Floride mohli vyšplhať až na desiatky miliárd dolárov.