Trump nepravdivo tvrdí, že jeho prejav o stave únie bol najpozeranejší

Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho prvý prejav o stave únie v Kongrese sledoval v utorok večer miestneho času historickyľudí - ale to nie je pravda. Vo štvrtok na to upozornila agentúra AP.Podľa údajov prieskumnej agentúry Nielsen si Trumpov prejav naladilo približne 45,6 milióna televíznych divákov. To je nižší počet divákov, než aký sledoval prvý prejav prezidenta Baracka Obamu o stave únie (okolo 48 miliónov ľudí). Viac divákov mal aj Trumpov vlaňajší prejav na zasadnutí Kongresu, s ktorým vystúpil krátko po zložení prísahy.Sledovanosť Trumpovho utorkového prejavu zaostáva aj za počtom 46,8 milióna divákov, ktorí si zapli prvý prejav prezidenta Billa Clintona o stave únie, a aj za počtom 51,7 milióna divákov, ktorí sledovali prejav prezidenta Georgea W. Busha v roku 2002.Trump už i vlani nepravdivo tvrdil, že na jeho inaugurácii sa zúčastnilo najviac ľudí v dejinách USA.