Trump nevylúčil intervenciu v KĽDR, nie je však podľa neho nevyhnutná

Washington 7. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump na dnešnej tlačovej besede v Bielom dome zhodnotil, že Severná Kórea sa správa zle a mala by s tým prestať, informovala agentúra AP.Šéf Bieleho domu zároveň nevylúčil možnosť vojenskej intervencie v KĽDR, zároveň to ale podľa neho nie je "nevyhnutné". Osobne by vojenské riešenie situácie v KĽDR neuprednostnil, pripustil však, že sa to môže stať. Pokiaľ by sa tak stalo, bol by to podľa TrumpaNemecká kancelárka Angela Merkelová dnes spoločne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom podporila prísnejšie sankcie voči Pchjongjangu v reakcii na poslednú skúšku vodíkovej bomby. Merkelovej hovorca Steffen Seibert uviedol, že kancelárka telefonovala dnes s čínskym prezidentom, pričom zhodne vyjadrili veľké znepokojenie nad situáciou v tejto krajine.KĽDR uplynulú nedeľu informovala o úspešnej skúške vodíkovej bomby, ktorá by mohla byť použitá v hlavici medzikontinentálnej balistickej strely schopnej zasiahnuť ciele v USA či dokonca v Európe. Išlo o šiestu jadrovú skúšku Severnej Kórey. Pred týždňom KĽDR otestovala aj balistickú raketu, ktorá preletela ponad územie Japonska.