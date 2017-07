Trump: Niečo by sa ohľadom parížskej klimatickej dohody mohlo stať

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a americký prezident Donald Trump si podávajú ruky počas ich stretnutia v Elyzejskom paláci v Paríži 13. júla 2017. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Paríž 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes ohľadom parížskej klimatickej dohody, od ktorej USA odstúpili, vyhlásil, že "by sa niečo mohlo stať". Šéf Bieleho domu to povedal na tlačovej konferencii so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, informuje agentúra AP.uviedol Trump, ktorý je na návšteve Francúzska, kde sa zúčastní na štátnych oslavách Dňa Bastily.Macron vyhlásil, že rešpektuje Trumpov predvolebný sľub týkajúci sa odstúpenia USA od tejto dohody. Vyjadril však nádej, že ohľadom predmetnej témy bude spolupráca pokračovať.Trumpovo rozhodnutie o odstúpení Spojených štátov od parížskej klimatickej dohody vyvolalo vo svete búrku nevôle a očakávalo sa, že jeho návštevu Paríža budú sprevádzať viaceré protestné akcie.Obaja politici strávili dnes niekoľko hodín návštevou parížskych pamätihodností vrátane Invalidovne, kde má hrobku cisár Napoleon Bonaparte.