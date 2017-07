Trump nominoval kandidátov na veľvyslancov USA v Česku a Taliansku

Donald Trump Foto: TASR/AP Donald Trump Foto: TASR/AP

Washington 11. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nominoval kandidátov na veľvyslancov USA v Českej republike a Taliansku, informovala v pondelok televízia Fox News s odvolaním sa na Biely dom.Na post veľvyslanca v Česku Trump nominoval Stephena Kinga zo štátu Wisconsin. King je členom Republikánskeho národného výboru (RNC). V minulosti vyšetroval pre Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) porušovanie občianskych práv. Bol aj špeciálnym asistentom ministra poľnohospodárstva pre styk s poľnohospodárskymi výbormi Snemovne reprezentantov a Senátu.Ako informuje spravodajský server Novinky.cz, post veľvyslanca USA v Českej republike je neobsadený od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu vo februári. Dovtedy ho od septembra 2014 zastával Andrew Shapiro. Špekulovalo sa, že by jeho nástupcom mohla byť Trumpova exmanželka Ivana, ktorá sa narodila ako Zelníčková v bývalom Československu. Český prezident Miloš Zeman po nedávnom stretnutí s ňou však vyhlásil, že pre Trumpovú by takáto práca bola veľmi náročná.Ako ďalej uvádza Fox News, na post veľvyslanca v Taliansku a súbežne v Sanmarínskej republike Trump nominoval Lewisa Eisenberga. Ide o spoluzakladateľa a riadiaceho partnera spoločnosti Ironhill Investments. Šesť rokov bol šéfom prístavu v New Yorku a New Jersey Bol tiež zamestnaný ako partner v spoločnosti Goldman Sachs.