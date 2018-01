Trump: Nórsko je skvelým zákazníkom, spojencom a priateľom

Na snímke nórska premiérka Erna Solbergová a americký prezident Donald Trump počas stretnutia v Bielom dome. 10. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome nórsku premiérku Ernu Solbergovú. Išlo o prvého zahraničného lídra, ktorý navštívil Trumpa v novom roku, uvádza agentúra AP.Trump na stretnutí so Solbergovou v Oválnej pracovni uviedol, že Nórsko je významným nákupcom amerického vojenského vybavenia vrátane stíhačiek F-35.poznamenal.Solbergová vyhlásila, že jej krajina, ktoré označila za najbližšieho spojenca v rámci NATO. Spomenula tiež nórske investície v USA, ktoré podľa nej podporili 470.000 pracovných miest.Program ich rozhovorov mal podľa očakávania zahŕňať bilaterálne vzťahy medzi Oslom a Washingtonom, riešenie otázok regionálnej a globálnej bezpečnosti, ako aj ekonomickej prosperity. Trump a Solbergová mali na programe tiež rokovania o obchodných záležitostiach, obrane a bezpečnostných cieľoch v rámci NATO a vojenskej koalície proti Islamskému štátu.Solbergová predtým vyhlásila, že do svojej rokovacej agendy zaradí aj klimatickú problematiku a. Obaja politici mali súkromné stretnutia a absolvovali spoločnú tlačovú konferenciu.Nórsko sa chce stať medzinárodným lídrom v úsilí o zníženie otepľovania planéty emisiami. Zatiaľ čo táto škandinávska krajina zostáva významným vývozcom ropy a zemného plynu, nórska vláda bola medzi prvými, ktoré podpísali prelomovú parížsku klimatickú dohodu o znížení emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent.