Trump: Nové obmedzenia utečencov,cestujúcich nie sú moslimským zákazom

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. januára (TASR) - Nové obmedzenia Spojených štátov platné pre prisťahovalcov a turistov "nie sú zákazom moslimov", vyhlásil v sobotu americký prezident Donald Trump. Vyjadril sa tak deň po tom, čo s okamžitou platnosťou zakázal vstup do USA ľuďom zo siedmich krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom a pozastavil americký program pre prijímanie utečencov.povedal Trump novinárom počas stretnutia s možnosťou fotografovať si ho v Bielom dome. Informáciu priniesla americká spravodajská televízia CNN.povedal Trump.Zákaz však už v sobotu vyvolal zmätok, obavy a hnev, keďže letecké spoločnosti zabránili ľuďom odcestovať do Spojených štátov - a začínajú sa hromadiť aj žaloby. Aerolínie totiž po Trumpovom nariadení odmietali prepraviť pasažierov z Blízkeho východu do USA a vracali im peniaze za letenky.Zákaz cestovať do USA, ktorý bude platiť 90 dní, majú občania Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Americký program pre prijímanie utečencov je pozastavený na 120 dní.Trumpovo nariadenie je najprísnejšie voči Sýrčanom - na neurčitý čas zakázal vstup do USA každému z tejto krajiny, vrátane ľudí utekajúcich pred občianskou vojnou.Newyorské Kennedyho letisko sa v sobotu stalo miestom bolesti pre príbuzných tých ľudí, ktorých po prílete zo siedmich uvedených krajín hneď zadržali.Právnici a advokáti pracujúci na letisku vyhlásili, že nepoznajú presný počet ľudí, ktorých po prílete vzali úrady do väzby.Yosre Ghaledová patrila k približne desiatim rozrušeným ľuďom čakajúcim v sobotu na letisku, aby zistila, či jej blízkych prepustia alebo deportujú. Povedala, že zadržali sestru jej svokry.Jemenská 67-ročná občianka priletela do USA, aby mohla žiť s rodinou, pretože má srdcové ochorenie a cukrovku.K stovkám protestujúcim na letisku sa pridali aj dvaja členovia Kongresu a demonštrovali proti zadržiavaniu ľudí.