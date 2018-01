TRUMP: Nový vydavateľ je pre New York Times poslednou šancou

Na snímke nový vydavateľ New York Times A. G. Sulzberger (vpravo) a jeho otec Arthur O. Sulzberger Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslovil v utorok nádej, že príchod nového vydavateľa denníka New York Times umožní tejto spoločnosti vrátiť sa k vízii jej zakladateľa, ktorou bola objektívnosť a nezaujatosť.uviedol na Twitteri americký prezident.napísal ďalej Trump.Spoločnosť New York Times vlani oznámila, že dlhoročný vydavateľ Arthur O. Sulzberger k 31. decembru odstúpi a vo funkcii ho nahradí jeho syn, 37-ročný Arthur Gregg Sulzberger, pričom jeho otec bude zastávať čestnú funkciu prezidenta spoločnosti. A.G. Sulzberger sa tak stal od roku 1896 v poradí šiestym členom rodiny Ochs-Sulzberger, ktorý jeden z najčítanejších denníkov v Spojených štátoch povedie.Trump poskytol minulý týždeň denníku New York Times 30-minútový rozhovor aj napriek tomu, že toto médium neustále kritizuje.