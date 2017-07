Trump obhajoval stretnutie svojho syna s ruskou právničkou

Na snímke Donald Trump junior. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes ako bežnú súčasť politiky bránil stretnutie svojho staršieho syna s ruskou právničkou počas prezidentskej kampane, ktoré malo očividne viesť k získaniu informácií o jeho rivalke Hillary Clintonovej.povedal Trump na tlačovej konferencii po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že zo schôdzky medzi Donaldom Trumpom ml. a ruskou právničkou Nataľjou VeseľnickouVeseľnická mala prisľúbiť, že poskytne kompromitujúce informácie o Clintonovej.Agentúra DPA pripomína, že na stretnutí bol aj Trumpov zať Jared Kushner a Paul Manafort, vtedajší šéf jeho kampane. Trumpov tábor dlho trval na tom, že nik spojený s kampaňou nemal žiadne kontakty s Rusmi snažiacimi sa ovplyvniť americké prezidentské voľby.O stretnutí Donalda Trumpa mladšieho s ruskou právničkou informoval v nedeľu denník New York Times. Trump mladší následne - v snahe obhájiť sa - zverejnil v utorok e-mailovú komunikáciu predchádzajúcu stretnutiu s Veseľnickou, ktorej účelom malo byť odovzdanie kompromitujúcich informácií o vtedajšej otcovej protikandidátke Hillary Clintonovej.Správy, ktoré si Donald Trump mladší vymieňal so sprostredkovateľom tohto stretnutia, publicistom Robom Goldstonom, predstavujú podľa agentúry AP prvý písomný dôkaz o tom, že rodinný príslušník dnešného šéfa Bieleho domu pristúpil na predmetnú ponuku s vedomím, že má súvislosť so snahami ruskej vlády pomôcť vo voľbách Trumpovi.Goldstone ponúkal Trumpovi mladšiemu ako blízkemu spolupracovníkovi republikánskeho kandidáta na prezidenta stretnutie so "zástupkyňou ruskej vlády", ktorá mu mala poskytnúť "isté oficiálne dokumenty a informácie kompromitujúce Clintonovú a jej styky s Ruskom". K samotnému stretnutiu podľa e-mailovej komunikácie malo dôjsť v júni 2016 v budove Trump Tower v New Yorku.