Trump obhajoval svojho syna, ktorý sa stretol s ruskou právničkou

Na snímke Donald Trump junior. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes na svojom účte na sociálnej sieti Twitter bránil svojho syna, ktorý sa pred vlaňajšími prezidentskými voľbami stretol s ruskou právničkou Nataľjou Veseľnickou. Tá mu mala údajne poskytnúť kompromitujúce informácie o prezidentskej kandidátke Demokratickej strany Hillary Clintonovej.SamotnýPodľa vlastných slov nijaké hodnotné informácie od ruskej právničky nezískal a ich stretnutie bolo pre neho len stratou času.reagoval dnes na utorňajšie interview aj samotné medializované správy na Twitteri americký prezident.O stretnutí Donalda Trumpa mladšieho s ruskou právničkou informoval v nedeľu denník New York Times. Trump mladší následne - v snahe obhájiť sa - zverejnil v utorok e-mailovú komunikáciu predchádzajúcu stretnutiu s Veseľnickou, ktorej účelom malo byť odovzdanie kompromitujúcich informácií o vtedajšej otcovej protikandidátke Hillary Clintonovej.Správy, ktoré si Donald Trump mladší vymieňal so sprostredkovateľom tohto stretnutia, publicistom Robom Goldstonom, predstavujú podľa agentúry AP prvý písomný dôkaz o tom, že rodinný príslušník dnešného šéfa Bieleho domu pristúpil na predmetnú ponuku s vedomím, že má súvislosť so snahami ruskej vlády pomôcť vo voľbách Trumpovi.Goldstone ponúkal Trumpovi mladšiemu ako blízkemu spolupracovníkovi republikánskeho kandidáta na prezidenta stretnutie so "zástupkyňou ruskej vlády", ktorá mu mala poskytnúť. K samotnému stretnutiu podľa e-mailovej komunikácie malo dôjsť v júni 2016 v budove Trump Tower v New Yorku.