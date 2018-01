Trump odcestoval na Svetové ekonomické fórum do Davosu

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump odcestoval v stredu z Washingtonu na Svetové ekonomické fórum (WEF) do švajčiarskeho Davosu, kde chce podporiť americký biznis a zdôrazniť svoju oddanosť domácemu a globálnemu ekonomickému rastu. Informovala o tom agentúra DPA.Trump má vo štvrtok v pláne niekoľko stretnutí so svetovými lídrami vrátane britskej premiérky Theresy Mayovej a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, oznámil Biely dom.Na programe má aj recepciu so svetovými lídrami na jeho počesť a súkromnú večeru so šéfmi vybraných európskych firiem, ktoré vyvíjajú v Spojených štátochčinnosť, uviedol Trumpov hlavný ekonomický poradca Gary Cohn.Americký prezident sa chcepovedal Cohn a dodal, že Trump na fóre vyhlási, že z prosperujúcej Ameriky má úžitok celý svet.Trump ide podľa vlastných slov do Davosuuviedol prezident USA na Twitteri pred odletom do Švajčiarska.