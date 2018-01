Trump odmietol poprieť, že už hovoril s vodcom Severnej Kórey

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmietol prezradiť, či telefonoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Po rozhovore so šéfom Bieleho domu v jeho Oválnej pracovni o tom vo štvrtok informoval denník Wall Street Journal (WSJ).reagoval Trump na príslušnú otázku.Deň po tom, ako pripustil možnosť priamych rozhovorov USA so Severnou Kóreou, Trump v interview pre WSJ dodal:Trump sa po veľkú časť prvého roka vo funkcii dostával s lídrom KĽDR do slovných prestreliek, ktoré zahŕňali aj vojnové vyhrážky a osobné invektívy. Kima napríklad nazvalpíše agentúra DPA.V najnovšom rozhovore však konštatoval, že má s inými ľuďmi často nepriateľskú komunikáciuJeho vyjadrenia prišli po tom, ako Severná a Južná Kórea tento týždeň viedli svoje prvé rozhovory za dva roky a KĽDR súhlasila s účasťou na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Južnej Kórei. Trump si v stredu pripísal zásluhy za tento dialóg medzi oboma kórejskými štátmi, pripomína agentúra AP.