Trump odrádza svojho šéfa diplomacie od rozhovorov so Severnou Kóreou

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že odhovára svojho ministra zahraničných vecí od pokusov rokovať so Severnou Kóreou o jej jadrovom programe.napísal Trump na Twitteri, pričom použil svoju obľúbenú prezývku pre severokórejského vodcu Kim Čong-una.pokračoval ďalej šéf Bieleho domu, ktorého citovala agentúra Jonhap.Tillerson v sobotu vôbec po prvý raz priznal, že Spojené štáty sú v priamom kontakte so Severnou Kóreou. Sondujú pritom, či by bol Pchjongjang ochotný rokovať o svojom jadrovom a raketovom programe.Podľa Tillersona má Washington spojenie s KĽDR prostredníctvom niekoľkých priamych komunikačných kanálov. Šéf americkej diplomacie to uviedol počas návštevy Číny, kde rokoval aj o severokórejskej jadrovej hrozbe.Americké ministerstvo zahraničných vecí však v sobotu doplnilo Tillersonove slová vyhlásením, že predstavitelia Severnej Kórey zatiaľ neprejavili žiadnu ochotu rokovať o zastavení skúšok jadrových zbraní a ukončení jadrového programu KĽDR, uviedla agentúra DPA.