Trump odsúdil raketovú skúšku KĽDR ako bezohľadnú akciu

Washington 29. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump odsúdil piatkový test medzikontinentálnej balistickej rakety KĽDR ako "najnovšiu bezohľadnú a nebezpečnú akciu severokórejského režimu".Takéto skúšky len ďalej izolujú Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), oslabujú jej hospodárstvo a škodia vlastnému obyvateľstvu, uviedol Trump. USA podľa neho urobia všetky "potrebné kroky" na ochranu svojho územia ako aj amerických spojencov v regióne vrátane Japonska a Južnej Kórey.Na už druhú tohtomesačnú severokórejskú skúšku medzikontinentálnej balistickej strely reagovali ihneď americké a juhokórejské ozbrojené sily spoločnými cvičeniami v Južnej Kórei zahrňujúcimi ostrú raketovú paľbu. Podľa americkej armády malo dnešné cvičenie demonštrovať "spôsobilosť presnej paľby". Využili pritom raketové systémy s doletom približne 300 kilometrov.KĽDR medzitým dnes potvrdila, že úspešne vypustila ďalšiu medzikontinentálnu balistickú raketu. Testu rakety Hwasong-14 sa v piatok prizeral osobne severokórejský vodca Kim Čong-un, informovala tlačová agentúra KCNA. Raketa preletela 998 kilometrov za približne 47 minút, kým dopadla do Japonského mora a dosiahla maximálnu výšku 3724 kilometrov.uviedla severokórejská tlačová agentúra.Juhokórejská agentúra Yonhap informovala, že severokórejský test podnietil amerických a juhokórejských vojenských lídrov, aby otvorene diskutovali o možnostiach vojenskej reakcie na najnovšiu provokáciu. Hovorili o tom telefonicky šéfovia generálnych štábov oboch armád. Agentúra Yonhap pripomína, že reči o takejto akcii nedávno vyvolali napätie v USA, pričom sa stretli s prevažne odmietavou reakciou pre veľkú deštrukciu, ktorá by mohla nastať na Kórejskom polostrove.Expert na raketové systémy Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS) vo Vermonte tvrdí, že predbežné údaje získané z piatkového testu poukazujú na raketu s doletom približne 10.000 kilometrov, čo by stačilo na zasiahnutie cieľov ležiacich hlboko vo vnútrozemí USA.