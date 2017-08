Trump odsúdil skupiny šíriace nenávisť a rasizmus nazval zlom

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump odsúdil dnes počas brífingu v Bielom dome rasizmus a skupiny šíriace nenávisť. Rasizmus označil za "zlo" a ľudí, ktorí páchajú násilie v jeho mene - vrátane skupín ako Ku-klux-klan, neonacistov, či belošských rasistov - nazval zločincami, uviedla agentúra DPA.Trump tak reagoval na paľbu kritiky, pod ktorú sa dostal pre svoju prvotnú reakciu na sobotňajšie násilie počas pochodu belošských nacionalistov v americkom štáte Virgínia. Americký prezident síce udalosti vo Virgínii bezprostredne odsúdil, no uviedol, že za násilie môže "mnoho strán". Výslovne tak nespomenul iniciátorov samotného pochodu, rasistov a ďalšie skupiny šíriace nenávisť.povedal Trump.K násiliu došlo počas sobotňajšieho pochodu belošských nacionalistov v meste Charlottesville. Pravdepodobný rasista tam vrazil autom do skupiny protidemonštrantov, pričom zabil 32-ročnú ženu a ďalších 19 osôb zranil. Trump uviedol, že ministerstvo spravodlivosti už začalo s vyšetrovaním tohto incidentu a prisľúbil, že voči všetkým, ktorí sa na útoku podieľali, bude vyvodená zodpovednosť.Americký prezident sa dnes na jeden deň vrátil do Washingtonu zo svojej pracovnej dovolenky, ktorú trávi v golfovom rezorte v štáte New Jersey. Ešte pred samotným brífingom sa stretol s ministrom spravodlivosti Jeffom Sessionsom a tiež riaditeľom amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopherom Wrayom, s ktorými prebral podrobnosti týkajúce sa vyšetrovania.