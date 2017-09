Trump opäť vystríhal pred blížiacim sa hurikánom Irma

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 8. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyzval dnes obyvateľov oblastí, ktoré má zasiahnuť cez víkend hurikán Irma, aby ho prečkali v bezpečí, a uistil, že federálna vláda je naň pripravená.uviedol Trump vo svojom príspevku na sieti Twitter, ktorý citovala agentúra AP.V ďalšom tvíte prezident ocenil prácu americkej pobrežnej stráže, ktorávaroval.Hurikán Irma, ktorý sa momentálne presúva cez karibskú oblasť, by mal zasiahnuť v noci zo soboty na nedeľu americký štát Florida, kde úrady nariadili evakuáciu vyše pol milióna ľudí. Meteorológovia varovali, že ničivý živel by mohla pocítiť aglomerácia Miami, v ktorej žije približne šesť miliónov ľudí, a následne aj celé atlantické pobrežie Floridy, ako aj štáty Georgia a Južná Karolína.Floridský guvernér Rick Scott varoval celé obyvateľstvo, aby počítalo s evakuáciou. Desaťtisíce ľudí medzitým evakuovali z ohrozených pobreží Kuby.Americké Národné centrum pre hurikány v Miami preradilo dnes Irmu z najnebezpečnejšej piatej do štvrtej kategórie, stále však ide o silný hurikán s najvyššou ustálenou rýchlosťou vetra 240 kilometrov za hodinu. Jeho centrum sa dnes ráno miestneho času nachádzalo približne 100 kilometrov severozápadne od Bahamských ostrovov a 800 kilometrov juhovýchodne od Miami.Irma si doteraz vyžiadala už najmenej 16 obetí na životoch, a to na ostrovoch Svätý Martin a Svätý Bartolomej, amerických Panenských ostrovoch, v Portoriku, na Anguille a na Barbude, kadiaľ sa prehnala v uplynulých dňoch. Na ostrove Barbuda búrka v stredu poškodila takmer všetky domy a zhruba 60 percent z 1400 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou.Následky hurikánu Irma môže podľa odhadov OSN celkovo pocítiť až 37 miliónov ľudí.