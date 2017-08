Trump opätovne varoval KĽDR pred prípadným útokom na územie USA

Na kombosnímke zľava Kim Čong-un a Donald Trump. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump varoval dnes Severnú Kóreu, že ak niečo spraví Spojeným štátom, mala by byťŠéf Bieleho domu uviedol, že režim severokórejského vodcu Kim Čong-una bude mať problémy,, informuje webový portál BBC.Trumpove vyjadrenia prišli po tom, ako Pchjongjang ohlásil, že má plán vypáliť štyri strely smerom k ostrovu Guam, nezačlenenému územiu USA. Trump to vyhlásil zo svojho súkromného klubu v Bedminsteri v štáte New Jersey, kde trávi 17-dňovú pracovnú dovolenku. Zároveň však podotkol, že Washington bude vždy uprednostňovať rokovania.Napätie medzi oboma krajinami v uplynulých týždňoch eskalovalo pre dve úspešné júlové skúšky severokórejských medzikontinentálnych balistických striel (ICBM). Bezpečnostná rada OSN prikročila v tejto súvislosti k uvaleniu nových ekonomických sankcií voči KĽDR, ktoré majú obmedziť jej príjmy z exportu až o jednu tretinu.Trump ďalej zdôraznil, že jeho skoršie varovania zrejme neboliKĽDR vyhlásila, že prípadný útok na Guam bude odplatou za sankčné opatrenia. Podľa ozbrojených síl KĽDR by plány na raketový útok mohli byť dokončené do polovice augusta a následne sa bude čakať, či vodca Kim Čong-un vydá rozkaz na ich realizáciu.Severokórejská armáda vyhlásila, žesvoje operačné plány preventívneho útoku na Guam. K útoku môže dôjsť podľa nej kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un.