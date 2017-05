Trump oslávil zrušenie programu Obamacare v Snemovni reprezentantov

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump oslávil schválenie návrhu zákona o reforme zdravotníctva v Snemovni reprezentantov USA a vyjadril presvedčenie, že zákon hladko prejde aj Senátom.Trump obklopený republikánskymi poslancami v záhrade Bieleho domu povedal, že zákon Baracka Obamu o zdravotnej starostlivosti bol "a naopak ten presadzovaný republikánmi prezentoval akoDebata o tomto zákone podľa amerického prezidenta už teraz zjednotila Republikánsku stranu.Trump si podľa agentúry AP zmenil svoj štvrtkový program, aby mohol sledovať dianie v Snemovni reprezentantov. V súvislosti so svojimi ďalšími plánmi povedal, že teraz sa bude oslavovať a potom sa pôjde do Senátu, kde je dobrá atmosféra.Snemovňa reprezentantov schválila vo štvrtok pomerom hlasov 217:213 Trumpom podporovaný návrh zákona o reforme zdravotníctva. Legislatívny návrh počíta so zrušením hlavných častí programu známeho ako Obamacare a ich nahradením republikánskym plánom zdravotnej starostlivosti.Ide dosiaľ o Trumpove najväčšie legislatívne víťazstvo, hoci návrh čaká ešte schvaľovanie v Senáte.Hoci návrh prešiel v Snemovni reprezentantov, v Senáte bude mať podľa Reuters problém s podporou. Republikánsky legislatívny návrh, oficiálne nazvaný Americký zákon o zdravotnej starostlivosti (AHCA), je zameraný na zrušenie väčšiny daní spojených s Obamacare vrátane pokuty za nezakúpenie si zdravotného poistenia.Program Obamacare, teda Zákon o ochrane pacientov a dostupnej starostlivosti z roku 2010, mal dosah na zhruba 20 miliónov Američanov. Hoci bol program spočiatku značne kritizovaný, v poslednom čase si získal podporu obyvateľov. Republikáni ho však dlhodobo atakujú, tvrdiac, že výrazne zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť.